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Politica· 2 min citire
Pîslaru: România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR
Dragos Pislaru
Publicat15 aug. 2026, 13:47
Sursărealitatea.net
România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
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