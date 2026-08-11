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David Popovici, calificare în semifinalele Europenelor de la Paris. Românul a înregistrat cel mai bun timp în serii la 100 m liber

David Popovici

David Popovici

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat11 aug. 2026, 11:37
SursăRealitatea.net

David Popovici s-a calificat fără emoții, marți, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natație de la Paris, după ce a înregistrat cel mai bun timp din serii.

Multiplul campion român a concurat în ultima serie și a oprit cronometrul la 47.13, timp care i-a asigurat prima poziție înaintea semifinalelor.

Popovici, timp de 47.13 în ultima serie

Pe locurile următoare în clasamentul seriilor s-au situat croatul Jere Hribar, cu 47.80, și spaniolul Luca Hoek le Guenedal, cu 47.90.

România a mai avut doi înotători în cursă la 100 m liber, însă niciunul dintre ei nu a reușit calificarea în semifinale. Patrick Sebastian Dinu a încheiat seriile pe locul 27, cu timpul 48.83, în timp ce Eric Ștefan Andrieș s-a clasat pe locul 58, cronometrat în 49.79.

Semifinalele probei de 100 m liber sunt programate pentru această seară, de la ora 20:32, iar finala va avea loc miercuri seară.

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