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Darius Olaru a spart gheața în Belgia! Gol superb pentru Union Saint-Gilloise

Darius Olaru

Darius Olaru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 13:37

Darius Olaru a marcat primul său gol pentru Royale Union Saint-Gilloise, în victoria categorică obținută pe terenul celor de la Westerlo, scor 5-1, în prima etapă a campionatului Belgiei.

Mijlocașul român a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 68. A avut nevoie de doar 16 minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Execuție superbă pentru Olaru

În minutul 84, Olaru a primit mingea după o centrare venită de la Louis Patris și a trimis un voleu spectaculos, direct la colțul lung, fără nicio șansă pentru portarul advers. Reușita românului a stabilit și scorul final, 5-1.

Belgienii au remarcat imediat execuția lui Olaru, iar prestația sa a fost apreciată și de presa locală. Mijlocașul a primit nota 7,6 pentru cele 22 de minute petrecute pe teren.

Pentru fostul căpitan al FCSB, acesta este primul gol marcat în tricoul lui Union Saint-Gilloise, formație la care s-a transferat în această vară. Olaru a semnat cu clubul belgian un contract valabil până în 2030.

Union Saint-Gilloise a început astfel perfect noul sezon din Belgia, iar Olaru și-a făcut rapid simțită prezența la noua echipă.

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