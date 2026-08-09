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Lionel Messi, devastat de pierderea tatălui său. Jorge Messi avea 68 de ani

Leo Messi și tatăl său

Leo Messi și tatăl său

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 11:10

Lionel Messi a revenit în Argentina pentru a-și lua rămas-bun de la tatăl său, Jorge Messi, care a murit la vârsta de 68 de ani.

Starul lui Inter Miami a ajuns duminică în țara natală cu un avion privat, alături de partenera sa, Antonela Roccuzzo, și copiii lor. Familia a fost preluată de la aeroport și escortată de poliție.

Înmormântarea lui Jorge Messi are loc într-un cadru privat, în localitatea Pérez, în apropiere de Rosario, orașul în care acesta s-a născut. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Jorge Messi, sprijinul lui Lionel

Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său. A fost primul său antrenor, apoi agent și unul dintre cei mai importanți oameni din spatele ascensiunii sale.

Când Lionel Messi avea doar 13 ani, Jorge a făcut sacrificiul de a pleca din Argentina și de a se muta în Spania pentru a-și susține fiul, după ce acesta fusese primit de Barcelona.

„Tatăl meu m-a ajutat foarte mult. Este foarte critic cu mine. Acest lucru m-a făcut să vreau mereu să mă depăşesc”, spunea Messi despre relația cu tatăl său.

Vestea morții sale a provocat reacții puternice în lumea fotbalului. Barcelona și Federația Argentiniană de Fotbal s-au numărat printre primele organizații care au transmis condoleanțe familiei.

La Inter Miami, colegii lui Messi au evoluat cu banderole negre în meciul cu Monterrey, pierdut cu 1-2. Rodrigo de Paul a marcat pentru Miami și și-a exprimat apoi sprijinul pentru Messi printr-un gest dedicat căpitanului Argentinei.

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