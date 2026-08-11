Economie· 2 min citire

ANAR: Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimări

Nivelul Dunării este în scădere

Nivelul Dunării este în scădere

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net

Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea Centralei, este de -230 cm iar în acest moment nivelul apei în zonă este -227 cm, a anunțat, luni seara, Administrația Națională Apele Române.

'Mâine se vor continua acțiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările de până în prezent. Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea Centralei este de -230 cm. În acest moment, nivelul apei la Cernavodă este -227 cm', a arătat sursa citată.

Anterior, ANAR a recomandat Administrației Fluviale a Dunării de Jos să continue acțiunile de dragare, în vederea asigurării scurgerii apelor spre Centrala de la Cernavodă, în condițiile în care, în zonă, debitul Dunării a scăzut și luni cu 5 cm față de ziua precedentă.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.400 mc/s, până la 17 august, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s.

În ultima săptămână, autoritățile au desfășurat mai multe acțiuni pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea Grupului 2 de la Cernavodă, printre care scufundarea a patru barje în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala și dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea aceluiași braț.

La sfârșitul lunii iulie, a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării.

AGERPRES

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