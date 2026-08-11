Economie· 1 min citire

Rata dobânzii de politică monetară rămâne de 6,5 % pe an

Dobândă BNR

Dobândă BNR

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:57
Sursărealitatea.net

BNR a mai anunţat că anticipează o scădere semnificativă a inflaţiei în trimestrul al treilea.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis luni menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, decizia are la bază redresarea uşoară a economiei în trimestrele II şi III ale anului, după stagnarea din primele trei luni, şi vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, pentru o creştere economică sustenabilă.

Tot ieri a fost aprobat şi raportul asupra inflaţiei, care s-a redus în iunie la 10,42%, faţă de 10,85% în luna precedentă.

BNR a mai anunţat şi că anticipează o scădere semnificativă a inflaţiei în trimestrul al treilea, însă atingerea ţintei de 3,5% este estimată abia spre finalul lui 2027.

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