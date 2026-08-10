Dinamo nu uită scandalul din primăvară. Mesajul postat înaintea derby-ului cu Rapid

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se apropie, iar rivalitatea dintre cele două formații a început deja să se manifeste în mediul online. „Câinii” au publicat un nou mesaj ironic la adresa giuleștenilor, iar postarea face trimitere la controversa care a însoțit precedentul duel dintre cele două echipe.
Pe pagina oficială a lui Dinamo a apărut o imagine în care un câine-lup este prezentat în timp ce caută pe internet expresia „vultur vișiniu”. Rezultatul afișat este unul simplu: nu a fost găsit niciun rezultat.
Mesajul este o aluzie evidentă la simbolistica Rapidului și la episodul care a provocat controverse înaintea confruntării dintre cele două echipe din primăvară.
Atunci, Dinamo publicase un material video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apăreau elemente asociate celor două cluburi. Imaginile au generat numeroase reacții și au fost interpretate de unii drept o posibilă referire discriminatorie. Conducerea lui Dinamo a respins însă această interpretare.
Noul mesaj vine într-un moment în care cele două rivale se pregătesc pentru o nouă confruntare directă. Rapid are 8 puncte înaintea partidei, în timp ce Dinamo a acumulat 7 puncte în primele patru etape ale sezonului.
Rivalitatea dintre cele două formații a fost alimentată și de rezultatele ultimelor întâlniri. Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul din februarie, iar ulterior a câștigat și o altă confruntare cu 3-2. Dinamo a reușit să întrerupă seria negativă în aprilie, când s-a impus cu 3-2 pe Arena Națională.
În urma controverselor din primăvară, inclusiv oficiali ai Rapidului au criticat mesajul publicat de rivali. Victor Angelescu a considerat atunci că astfel de abordări nu își au locul în rivalitatea dintre cele două cluburi.
Acum, cu doar câteva zile înaintea unui nou duel, Dinamo a ales să răspundă printr-o altă ironie. Postarea a readus în atenție episodul controversat și arată că rivalitatea dintre cele două formații rămâne una dintre cele mai intense din fotbalul românesc.
Rămâne de văzut dacă Rapid va răspunde provocării înaintea fluierului de start sau dacă replica va veni direct pe teren, în derby-ul din etapa a 5-a.