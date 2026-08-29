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Sport· 1 min citire
Canotaj: România a obținut medalia de aur la dublu rame feminin, în cadrul Campionatului Mondial de la Amsterdam
Foto: Facebook | Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Publicat29 aug. 2026, 10:59
Sursărealitatea.net
Echipajul a fost format din canotoarele Simona Radiş şi Adriana Adam.
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