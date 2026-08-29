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Economie· 1 min citire
Criza lovește în plin firmele românești! 85.000 de companii, în insolvență după reformele lui Bolojan
Insolvență
Publicat29 aug. 2026, 08:44
Actualizat29 aug. 2026, 08:47
SursăRealitatea PLUS
Antreprenorii români pun lacătele pe firme din cauza crizei și a măsurilor de austeritate impuse de Bolojan! Peste 85.000 de firme au intrat în insolvență într-un singur an din cauza taxelor foarte mari. Patronii au fost nevoiți să renunțe la o parte dintre angajați, iar până la sfârșitul anului se anunță noi valuri de disponibilizări. Află ce spune Felix Căprariu, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii București Ilfov.
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