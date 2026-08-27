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Sport· 1 min citire
Tabloul complet Champions League. Cele 36 de echipe și cum au fost împărțite în urne
Denzel Dumfries va juca pentru Real Madrid în Liga Campionilor
Lista echipelor care vor evolua în faza ligii din UEFA Champions League, sezonul 2026-2027, este completă, după meciurile de miercuri.
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