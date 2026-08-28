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Economie· 2 min citire
Acciza la motorină scade din nou. Reducerea ajunge la 25% de la 1 septembrie
Carburanți
Ministerul Finanțelor va majora reducerea temporară a accizei la motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026. Decizia vine după o nouă evaluare a pieței și în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților.
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