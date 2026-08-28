Dominic Fritz, reacție după promulgarea Legii ANI: „Abuz grosolan”. Mandatul său încetează în 30 de zile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 19:11

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri Legea integrității, iar prevederea privind persoanele declarate definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese îl vizează direct pe Dominic Fritz.

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