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Ce adversare poate avea Universitatea Craiova în Conference League

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 28 aug. 2026, 12:01

Învinsă (1-1 și 0-1) de Ararat-Armenia în Play-Off-ul Europa League, Universitatea Craiova va evolua în grupa unică din ediția 2026/2027 a Conference League, a treia competiție continentală ca valoare. Tragerea la sorți se va desfășura astăzi, la ora 14.00.

Echipa antrenată de Filipe Coelho a fost repartizată în urna a 4-a, alături de Saint-Truiden (Belgia), Brann (Norvegia), Hearts of Midlothian (Scoția), Kairat (Kazahstan) și Trabzonspor (Turcia).

Iată componența celorlalte urne:

Urna 1: Atalanta (Italia), Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), Freiburg (Germania), AS Monaco (Franța), FC Copenhaga (Danemarca);

Urna 2: Midtjylland (Danemarca), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Gent (Belgia), Panathinaikos (Grecia), Pafos (Cipru), Brighton (Anglia);

Urna 3: Lugano (Elveția), Getafe (Spania), KuPS (Finlanda), Twente (Olanda), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Borac Banja Luka (Bosnia);

Urna 5: FC Riga (Letonia), Hajduk Split (Croația), Jablonec (Cehia), AGF (Danemarca), Nordsjaelland (Danemarca), Inter Club d'Escaldes (Andorra);

Urna 6: Thun (Elveția), CSKA Sofia (Bulgaria), Kauno Zalgiris (Lituania), Mjallby (Suedia), Iberia 1999 (Georgia), Egnatia (Albania).

Variantă dificilă: Ajax, Brighton, Getafe, Brann, Hajduk Split și FC Thun.

Varianta mai ușoară: Copenhaga, Pafos, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Inter Club dEscaldes, Egnatia  

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