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Francezii s-au înclinat în fața lui David Popovici: „Mai mult ca niciodată, regele sprintului”

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 20:23

David Popovici a reușit o performanță istorică la Campionatele Europene de natație de la Paris, iar presa franceză a reacționat imediat după victoria românului în finala de 200 de metri liber.

L'Équipe l-a numit pe Popovici „mai mult ca niciodată, regele sprintului”, după ce înotătorul român a cucerit aurul și la 200 de metri liber. Victoria a venit după succesul obținut la 100 de metri liber, iar Popovici a realizat astfel pentru a treia oară consecutiv dubla europeană în cele două probe.

Românul a încheiat finala de 200 de metri liber cu timpul de 1:44,15, devansându-l pe lituanianul Tomas Navikonis, care a terminat în 1:44,55. Britanicul James Guy a completat podiumul, cu 1:44,87.

Performanța lui Popovici este una fără precedent la Campionatele Europene. El a devenit primul înotător din istorie care reușește să câștige dubla 100 m - 200 m liber la trei ediții consecutive ale competiției.

Presa franceză a remarcat și modul în care românul a reușit să-și confirme statutul de mare favorit. După cursa extrem de strânsă de la 100 de metri, Popovici a avut mai mult control în finala de 200 m și a obținut un nou titlu european.

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