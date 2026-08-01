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Valul de foc lovește România: cod portocaliu de caniculă, urmat de cod roșu duminică. Temperaturile urcă spre 40°C

Caniculă în România

Caniculă în România

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat1 aug. 2026, 10:15
SursăRealitatea.net

România intră sub un val de căldură extremă. ANM a emis deja cod portocaliu pentru vestul și nord-vestul țării, iar de duminică intră în vigoare codul roșu, cu temperaturi care ating 40°C și disconfort termic deosebit de accentuat.

Valul de căldură intens se extinde începând de sâmbătă și va atinge apogeul duminică. ANM avertizează că între 1 și 5 august vom traversa cea mai severă perioadă de caniculă din această vară, cu nopți tropicale și temperaturi extreme.

Sâmbătă – Cod portocaliu

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș este în vigoare cod portocaliu, cu maxime de 35–38°C și un indice temperatură-umezeală care depășește pragul critic de 80 de unități. Noaptea rămâne tropicală, cu minime de 20–24°C.

Duminică – Cod roșu de caniculă

De duminică, valul de căldură se intensifică în Satu Mare, Bihor și Arad, unde intră în vigoare codul roșu. Temperaturile urcă la 39–40°C, comparabile cu recordurile absolute ale începutului de august. Disconfortul termic devine deosebit de accentuat, iar nopțile rămân tropicale, cu minime de 19–25°C.

Extindere națională

Valul de căldură se va extinde treptat spre sud și sud-est, afectând zonele de câmpie, podiș și deal. Pe litoral, maximele rămân mai moderate, între 26–30°C, dar disconfortul termic va crește.

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