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Incendiu de vegetație uscată și pășune la Sichevița, județul Caraș-Severin. Intervin pompierii ISU și două elicoptere Black Hawk
Incendiu vegetație, județul Caraș-Severin
Un incendiu de vegetație uscată și pășune a izbucnit vineri în localitatea Sichevița, județul Caraș-Severin, mobilizând forțe importante de intervenție pentru limitarea și stingerea focului.
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