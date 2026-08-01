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Alertă în Caraș-Severin: incendiile de vegetație se extind, zeci de pompieri și silvicultori se luptă cu flăcările - VIDEO

Incendii de vegetatie in Caras Severin

Incendii de vegetatie in Caras Severin

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat1 aug. 2026, 12:44
Actualizat1 aug. 2026, 12:56
SursăRealitatea.net

Stare de alertă în județul Caraș-Severin, unde incendiile de vegetație izbucnite vineri continuă să se manifeste și sâmbătă. Efectivele de pompieri au fost sprijinite de pădurari și voluntari, deoarece focul riscă să ajungă în pădurile din zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, 42 de pompieri militari intervin, alături de 30 de lucrători ai Ocoalelor Silvice Moldova Nouă și Berzasca, pentru stingerea incendiului care se manifestă pe două fronturi, cu lungimi de aproximativ 500 de metri fiecare.

Unul dintre acestea se manifestă în zona ocolului silvic Moldova Nouă, cel de-al doilea în zona ocolului silvic Sichevița și avansează spre fondul forestier.

În sprijinul forțelor terestre acționează și două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI dotate cu găleți speciale care se alimentează din zobr cu apă din Dunăre.

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