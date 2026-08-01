România a scăpat de retrogradarea economiei. Agenția Fitch menține ratingul „BBB-” cu perspectivă negativă

Publicat 1 aug. 2026, 06:48 Sursă Realitatea.net

Fitch Ratings a confirmat, vineri seară, ratingul suveran al României la „BBB-”, menținând perspectiva negativă, pe fondul deteriorării finanțelor publice și al incertitudinii politice. Agenția subliniază că, deși economia este susținută de apartenența la UE și de niveluri de guvernanță peste media categoriei, riscurile fiscale și externe rămân ridicate.

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