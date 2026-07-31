Pană masivă de curent în Sibiu și localitățile din jur. Spitalul județean, semafoarele, rețelele de telefonie, grav afectate

O pană majoră de curent a afectat vineri municipiul Sibiu și mai multe localități din județ, lăsând fără energie electrică zeci de străzi și provocând probleme inclusiv în rețelele de telefonie mobilă. Avaria s-a extins treptat, iar până după-amiaza atât locuințe, cât și instituții și infrastructura rutieră au fost afectate.
Printre zonele în care au fost semnalate probleme se numără municipiul Sibiu, Șura Mare, Slimnic și Hamba. În plus, utilizatorii rețelelor de telefonie mobilă au raportat întreruperi ale serviciilor în zona centrală a orașului.
Avaria s-a extins în tot mai multe zone
Problemele au fost semnalate inițial în jurul orei 13:00, când mai multe străzi din Orașul de Jos și din zona Calea Șurii Mici au rămas fără alimentare cu energie electrică.
Ulterior, pana de curent s-a extins, iar până la ora 16:00 lista zonelor afectate a crescut considerabil. Printre arterele rămase fără electricitate se numără Șoseaua Alba Iulia, străzile Nicolae Bălcescu, Mitropoliei, Ocnei, Arad, Autogării, Metalurgiștilor, Cărămidăriei, Progresului, Reconstrucției, Viile Sibiului, Calea Șurii Mici și numeroase alte străzi din municipiu.
Întreruperile au fost raportate și în localitățile Șura Mare, Slimnic și pe strada Principală din Hamba.
Semafoarele nu funcționează, iar telefonia mobilă este afectată
În zona Pieței Cibin, lipsa energiei electrice a dus la oprirea semafoarelor, ceea ce a îngreunat circulația rutieră și a creat dificultăți pentru șoferi.
Totodată, în centrul municipiului Sibiu au fost raportate probleme și în rețelele de telefonie mobilă, utilizatorii semnalând că serviciile nu funcționează.
Nu există un termen pentru remedierea avariei
Conform informațiilor publicate pe site-ul Distribuție Energie Electrică România (DEER), avaria era încă în desfășurare, iar termenul estimat pentru remedierea problemei nu era disponibil.
Autoritățile și operatorul de distribuție continuă intervențiile pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în toate zonele afectate.
Ce a provocat pana masivă de curent din Sibiu
Pana de curent care a lăsat fără energie electrică o mare parte din municipiul Sibiu și mai multe localități din apropiere a fost provocată de o defecțiune majoră la cea mai mare stație de transformare din județ. Incidentul a afectat mii de consumatori, a creat probleme în trafic și a pus în dificultate inclusiv Spitalul Clinic Județean de Urgență.
Potrivit Distribuție Energie Electrică România (DEER), alimentarea cu energie a fost restabilită treptat în cursul după-amiezii, însă echipele tehnice continuă verificările pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii.
Cea mai mare stație de transformare din județ a cedat
Defecțiunea s-a produs la stația de transformare 110/20 kV Sibiu Nord, amplasată pe strada Drumul Ocnei, considerată cea mai importantă stație de acest tip din județ.
Potrivit unor surse din domeniu citate de Turnul Sfatului, instalațiile au cedat în cursul zilei de vineri, pe fondul unui consum foarte ridicat de energie electrică.
„Din cauza sarcinii crescute au «picat» toate direcțiile de alimentare cu 20 kV, cred că sunt vreo 30 de direcții. De când lucrez în domeniul acesta eu nu am auzit de așa ceva, este o defecțiune majoră. Echipele tehnice încearcă să elimine din consumatori, dar la reluarea furnizării, echipamentele cedează din nou”, au declarat sursele citate.
Specialiștii apreciază că aproximativ 40% din municipiul Sibiu a fost afectat de întreruperea alimentării cu energie electrică.
Consumul ridicat de energie, una dintre ipoteze
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Realitatea Plus Cristian Nică, una dintre ipotezele analizate este că defecțiunea a fost provocată de supraconsumul de energie din timpul zilei, în condițiile temperaturilor foarte ridicate și ale utilizării intense a aparatelor de aer condiționat.
În același timp, autoritățile verifică și alte posibile cauze care ar fi putut conduce la producerea avariei.
Pe lângă municipiul Sibiu, au fost afectate și trei comune din apropiere.
Spitalul Județean a funcționat cu ajutorul generatoarelor
În timpul penei de curent, activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost afectată.
Unitatea medicală a continuat să funcționeze cu ajutorul generatoarelor proprii, iar Compartimentul de Radiologie din cadrul Unității de Primiri Urgențe a avut activitate limitată. Serviciile medicale de urgență au fost însă asigurate pe întreaga durată a incidentului.
Peste 5.700 de utilizatori au fost afectați
Distribuție Energie Electrică România a anunțat că defecțiunea, semnalată în jurul orei 13:00, a afectat temporar alimentarea cu energie electrică pentru 5.773 de utilizatori.
Compania precizează că echipele de intervenție au început imediat manevrele pentru preluarea consumului prin alte elemente ale rețelei.
„Echipele Distribuție Energie Electrică România au intervenit imediat și au efectuat manevre pentru preluarea treptată a consumului prin alte elemente ale rețelei. Până la ora 14:36 fusese realimentat aproximativ 75% din consumul aferent stației, iar la ora 16:55 alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru toți utilizatorii afectați. Echipamentul la care s-a produs defecțiunea a fost izolat, iar echipele tehnice continuă verificările pentru stabilirea cauzelor incidentului”, au transmis reprezentanții DEER.
Stația urmează să fie modernizată
Stația de transformare Sibiu Nord face parte dintr-un amplu proiect de modernizare finanțat începând din februarie 2024.
Investiția, estimată la peste 237 de milioane de lei, include modernizarea stației și închiderea buclei de 110 kV între stațiile Sibiu Sud, Cisnădie și Dumbrava.
Potrivit calendarului actual, lucrările ar urma să fie finalizate în luna decembrie 2028. În prezent, proiectul se află în etapa de achiziție a echipamentelor necesare modernizării.