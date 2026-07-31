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Cristi Chivu, ironie savuroasă înainte de Inter – Manchester City: „Ar fi frumos să mai cumpărați și de la noi”

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 19:35

Cristi Chivu a atras atenția la conferința de presă premergătoare amicalului dintre Inter și Manchester City, după ce a făcut o glumă pe seama sumelor uriașe investite de cluburile din Premier League în transferurile interne.

Antrenorul român a vorbit despre diferențele financiare dintre fotbalul englez și cel italian, într-un moment relaxat al conferinței, stârnind zâmbetele jurnaliștilor prezenți.

„Ar fi fost frumos dacă echipele voastre ar cheltui mai mulți bani în străinătate decât pe plan intern, unde prețurile sunt foarte mari. Cu toate astea, am reușit să-l transferăm pe John Stones, care ne va ajuta foarte mult în defensivă din punct de vedere al calității, experienței și personalității”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

Inter s-a întărit în această vară cu doi jucători proveniți de la Manchester City. Manuel Akanji a fost transferat definitiv după perioada petrecută sub formă de împrumut, iar John Stones a ajuns la echipa italiană după încheierea contractului cu formația pregătită de Pep Guardiola.

Inter și Manchester City se vor întâlni într-un meci de pregătire programat pe 1 august, de la ora 14:30. După confruntarea cu formația engleză, echipa lui Cristi Chivu va disputa alte două amicale de gală, împotriva rivalelor AC Milan și Juventus.

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