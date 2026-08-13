Miracol în Columbia: un bebeluș a fost salvat de sub dărâmături, iar o femeie a fost scoasă după 30 de ore din ruine

Publicat 13 aug. 2026, 10:57 Sursă Realitatea PLUS

Drama continuă în Columbia, acolo unde autoritățile depun eforturi uriașe pentru a scoate cât mai multe persoane aflate sub dărâmături, după ultimul cutremur. Un bebeluș a fost salvat de sub mormanele de pietre ale unei clădiri rezidențiale din orașul Cali, după seismul puternic care a lovit vestul țării. De asemenea, o femeie a fost scoasă de sub dărâmături după aproape 30 de ore de chin. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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