PSD, fără majoritate pentru noul Guvern. Grindeanu: „Suntem cel mai aproape”

Publicat 13 aug. 2026, 13:04 Sursă Realitatea.Net

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu au în acest moment suficiente voturi pentru învestirea unui nou Guvern, precizând că situația nu s-a schimbat față de săptămâna trecută. Grindeanu susține însă că PSD este partidul "cel mai aproape" de formarea unei majorități și anunță intensificarea negocierilor.

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