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Accident pe drumul expres după o oprire de urgență. Un TIR a lovit două trailere încărcate cu mașini

Accident rutier

Accident rutier

Scris deIonuț Nichita
Publicat6 aug. 2026, 18:11
Actualizat6 aug. 2026, 18:12

Un accident a avut loc pe un drum expres după ce două trailere care transportau autoturisme au oprit pe marginea șoselei. Primul șofer a tras pe dreapta din cauza unei pene de cauciuc, iar un coleg aflat în spatele său a oprit pentru a-i acorda ajutor.

La scurt timp, un TIR condus de un șofer în vârstă de 27 de ani a intrat în cele două vehicule oprite. În urma impactului, autocamionul a rămas de-a curmezișul pe carosabil, blocând circulația.

Unul dintre șoferii implicați a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi raportate răni grave. Accidentul a provocat însă pagube importante, atât celor trei vehicule de mare tonaj, cât și mai multor autoturisme noi transportate pe trailere.

Din cauza incidentului, traficul a fost deviat pe DN65, până la nodul rutier de la Albota, de unde șoferii și-au putut continua deplasarea spre Craiova pe drumul expres.

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