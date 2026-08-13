Incendii uriașe de vegetație pe Valea Cernei. Peste 60 de hectare de teren ard ca o torță -VIDEO

Publicat 13 aug. 2026, 13:41 Sursă Realitatea.Net

Incendiile fac ravagii în județul Caraș-Severin, unde pompierii intervin pentru stingerea mai multor focare de vegetație care au cuprins peste 60 de hectare de teren. Flăcările au ajuns inclusiv în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, punând în pericol suprafețe importante de vegetație.

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