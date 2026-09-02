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Politica· 2 min citire
Ion Cristoiu: ”Actuala echipă de la putere știe că, dacă se formează Guvernul, pleacă. Anticipatele, singura posibilitate de ieșire din criză”
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Publicat2 sept. 2026, 17:40
SursăRealitatea.Net
Ion Cristoiu a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, că actuala coaliție de guvernare este „artificială” și că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru ieșirea din criza politică.
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