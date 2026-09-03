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Trump este pregătit să lovească din nou Iranul „în orice moment”. Teheranul jură să „distrugă” Statele Unite

Trump vs Kameney

Trump vs Kameney

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat3 sept. 2026, 07:05
SursăRealitatea.net

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează, pe fondul atacurilor reciproce dintre cele două părți. Președintele Donald Trump s-a declarat pregătit să lovească din nou Iranul «în orice moment», iar Teheranul a răspuns cu un atac de amploare în Orientul Mijlociu și a promis că va «zdrobi» inamicul american.

„Aseară, am distrus mult mai mult decât radarul lor. Atacul de aseară (marți – N.R.) a fost foarte violent și suntem gata să lansăm un altul în orice moment”, a declarat președintele american în fața presei, potrivit news.ro.

Ca represalii, forțele armate iraniene au revendicat atacuri pe toate fronturile împotriva aliaților Statelor Unite din regiune – Iordania, Kuweit, Bahrain, Irak și Emiratele Arabe Unite. Teheranul a jurat să „zdrobească” inamicul american, după o noapte de atacuri mortale pe teritoriul său, care au transformat o nuntă într-o tragedie, calificată drept „crimă de război”.

Armata americană nu a reacționat la atacul care a lovit nunta, dar a transmis că „nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de Gardieni”.

Pe fondul noilor tensiuni, prețurile hidrocarburilor au înregistrat o creștere bruscă, Brentul depășind din nou pragul de 90 de dolari.

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