Advertising
Social· 1 min citire
Planul extrem al lui Putin: Distrugerea Kievului și spectrul armelor nucleare tactice
Vladimir Putin
Liderul rus ia în calcul o escaladare majoră a războiului, însă nu există încă dovezi ale unei acțiuni nucleare iminente
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:05Cod galben de furtuni în România. ANM anunță ploi torențiale și vijelii: cât va dura potopul - HĂRȚI
- 11:05Alarmă la graniță, în Tulcea. Se caută resturi de dronă după un incendiu masiv în Plauru
- 10:47Proiect de 225 de milioane de euro pentru stocarea dioxidului de carbon sub Marea Nordului, susținut de Uniunea Europeană
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News