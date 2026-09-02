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Politica· 2 min citire
Angela Merkel, mesaj neașteptat de la București despre Rusia: „Trebuie să redeschidem dialogul cu Moscova”
Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei
Publicat2 sept. 2026, 12:56
SursăRealitatea.net
Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a condamnat ferm invazia declanșată de Rusia în Ucraina, într-un interviu acordat în timpul vizitei sale în România. Venită la București pentru lansarea și promovarea volumului său, Merkel a susținut totodată că statele europene trebuie să păstreze perspectiva reluării dialogului cu Moscova.
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