SUA: Atac armat în Minneapolis, două persoane ucise, suspectul mort VIDEO

Publicat 3 sept. 2026, 09:03 Sursă realitatea.net

Două persoane au fost ucise și alte câteva, inclusiv trei polițiști, au fost rănite în timpul unor schimburi de focuri în centrul orașului Minneapolis, iar suspectul a decedat de asemenea, a anunțat poliția din această mare metropolă din statul Minnesota (nordul SUA), relatează AFP.

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