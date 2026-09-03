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SUA: Atac armat în Minneapolis, două persoane ucise, suspectul mort VIDEO

Foto: ABC AFFILIATE KSTP/via REUTERS

Foto: ABC AFFILIATE KSTP/via REUTERS

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 09:03
Sursărealitatea.net

Două persoane au fost ucise și alte câteva, inclusiv trei polițiști, au fost rănite în timpul unor schimburi de focuri în centrul orașului Minneapolis, iar suspectul a decedat de asemenea, a anunțat poliția din această mare metropolă din statul Minnesota (nordul SUA), relatează AFP.

Solicitată să intervină în urma unor zgomote de focuri de armă, poliția s-a deplasat la o clădire din centrul orașului la sfârșitul după-amiezii, iar la fața locului 'trei agenți au fost răniți', a explicat purtătorul de cuvânt al poliției, Garrett Parten, într-un briefing de presă.

Una dintre cele șapte persoane transportate la spital a decedat, în timp ce o altă persoană a murit la fața locului, a adăugat el. 'Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit și, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute', a precizat purtătorul de cuvânt.

El nu a oferit niciun detaliu cu privire la un motiv posibil.

Polițiștii răniți se află în 'stare stabilă', a transmis spitalul în care aceștia au fost internați.

'Rugați-vă pentru Minnesota', a scris mai devreme pe platforma X Tim Walz, guvernatorul statului în care se află această aglomerare urbană, în timp ce directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că agenții săi participă la operațiune.

AGERPRES

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