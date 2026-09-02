Putin respinge acuzațiile Germaniei după incidentul de la Leipzig: „Unde sunt dovezile?”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 20:21

Vladimir Putin respinge acuzațiile lansate de Germania privind implicarea Rusiei în tentativa de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle și susține că autoritățile germane ar fi „plantat” probe pentru a incrimina Moscova.

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