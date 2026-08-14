Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. 31 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Publicat 14 aug. 2026, 08:59 Sursă Realitatea.Net

Salvamontiștii din mai multe județe ale țării au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 31 de persoane aflate în dificultate pe munte. În acest interval, la Dispeceratul Național Salvamont au fost primite 23 de apeluri prin care era solicitată intervenția de urgență, iar în două cazuri victimele au fost găsite decedate.

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