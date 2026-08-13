România apare într-un document al Casei Albe privind o schemă prin care China ar ocoli tarifele impuse de administrația Trump. Informații obținute în exclusivitate de jurnalista Ana Maria Păcuraru

Publicat 13 aug. 2026, 19:23 Actualizat 13 aug. 2026, 20:25

România apare într-un document oficial al Casei Albe, alături de peste 40 de state, într-un context legat de presupuse mecanisme prin care mărfurile chinezești ar ajunge pe piața americană evitând tarifele impuse de administrația lui Donald Trump. Documentul, obținut în exclusivitate de Realitatea Plus de jurnalista Ana Maria Păcuraru, prezintă un mecanism prin care produse fabricate în China ar putea fi procesate sau reetichetate în alte state înainte de a fi exportate către Statele Unite. În această schemă, România este inclusă într-o categorie dedicată Europei Centrale și de Est, alături de Polonia, Cehia și Ungaria.

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