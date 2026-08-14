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Deficitul energetic a crescut semnificativ după oprirea Centralei Cernavodă. Cât importă România vineri dimineață – date în timp real

Deficitul energetic a crescut

Deficitul energetic a crescut

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat14 aug. 2026, 08:20
SursăRealitatea.net

România traversează una dintre cele mai dificile dimineți din această vară pe piața energiei. După oprirea și debranșarea Reactorului 2 de la Cernavodă, importurile au crescut abrupt, iar Sistemul Energetic Național funcționează cu un deficit semnificativ.

Deficitul de energie a crescut semnificativ

Datele în timp real din SEN arată o schimbare dramatică de la o zi la alta. În intervalul 7:00-8:00, România importa, în media, 13% din necesarul de energie - https://consumenergie.ro.

  • Joi, ora 07:45 – România importa puțin peste 100 MW, în timp ce Reactorul 2 încă livra energie în sistem.

    Vineri, aceeași oră – importurile au urcat la peste 850 MW, adică aproximativ 15% din consumul național.

Creșterea este direct legată de oprirea producției nucleare, care asigura în mod normal circa 700 MW în bandă, 24/7.

Hidro, eolian și fotovoltaic nu acoperă golul

Vineri dimineață, producția internă arată astfel:

  • Hidro: ~1350–1380 MW

  • Eolian: ~440–550 MW

  • Fotovoltaic: crește treptat, de la ~90 MW la ~550 MW

  • Carbune + hidrocarburi: ~2100 MW cumulat

  • Stocare: ~200–250 MW injectați în sistem

Chiar și cu aportul regenerabilelor, deficitul rămâne mare, iar importurile sunt necesare pentru acoperirea consumului.

Oprirea reactorului nuclear a scos din sistem aproximativ 700 MW, iar în orele de dimineață consumul depășește 5.500 MW. Fără producția nucleară, România este obligată să cumpere energie scumpă din exterior.

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