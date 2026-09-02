Dublă tragedie în Lacul Secu: un bărbat și o femeie au fost găsiți înecați. Scafandrii au intervenit

Un bărbat și o femeie au fost găsiți fără viață în lacul de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reșița. Pompierii au scos prima victimă din apă, iar ulterior scafandrii au descoperit și trupul celei de-a doua persoane.
Un bărbat și o femeie au fost găsiți înecați în lacul de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reșița. Pompierii din cadrul ISU „Semenic” Caraș-Severin au intervenit inițial pentru căutarea unei persoane posibil înecate, însă ulterior a apărut suspiciunea că în apă s-ar mai afla cineva. Un echipaj de scafandri a fost trimis în zonă, iar căutările au dus la descoperirea celei de-a doua victime.
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Deocamdată, nu se cunosc împrejurările în care au murit cele două persoane. Cauzele și circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de autoritățile competente.
Cum a început intervenția de la lacul Secu
Pompierii au fost alertați marți, printr-un apel la 112, pentru a interveni la lacul de acumulare Secu. La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj al Detașamentului de Pompieri Reșița, dotat cu o barcă de salvare.
„La locul indicat s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa, dotat cu o barcă de salvare. Pompierii au extras din apă o victimă şi au predat-o autorităţilor competente", precizează sursa citată.
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Scafandrii au găsit și a doua victimă
După recuperarea primei persoane, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a solicitat continuarea căutărilor, existând suspiciunea că în lac s-ar mai afla o victimă. În zonă a fost trimis atunci și echipajul de scafandri.
„În urma acţiunilor de căutare efectuate de scafandri, ipoteza s-a confirmat, fiind găsită şi extrasă o a doua victimă", afirmă aceeaşi sursă.
Cele două persoane găsite moarte sunt un bărbat și o femeie, ambii adulți. Autoritățile cercetează acum cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.