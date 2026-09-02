Dublă tragedie în Lacul Secu: un bărbat și o femeie au fost găsiți înecați. Scafandrii au intervenit

Publicat 2 sept. 2026, 11:27 Sursă Realitatea.net

Un bărbat și o femeie au fost găsiți fără viață în lacul de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reșița. Pompierii au scos prima victimă din apă, iar ulterior scafandrii au descoperit și trupul celei de-a doua persoane.

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