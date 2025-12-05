Obiceiuri zilnice care îți slăbesc imunitatea. La ce ar trebui să renunți
Unele greșeli pe care le facem zilnic ne afectează imunitatea, potrivit realitatea.net. Iată ce spun specialiștii și ce trebuie să facem pentru a ne menține sănătatea.
1. Dormi prea puțin sau prost
Somnul insuficient sau de slabă calitate reduce producția de celule imune și anticorpi, ceea ce face organismul mai vulnerabil la infecții.
2. Ignori stresul și tensiunea zilnică
Stresul cronic crește nivelul de cortizol, hormon care suprimă răspunsul imunitar și inflamația sănătoasă.
3. Dieta dezechilibrată și lipsa nutrienților esențiali
Consumul excesiv de zahăr, alimente procesate și lipsa legumelor și fructelor poate reduce producția de celule albe și de anticorpi.
4. Hidratrea insuficientă
Apa menține mucoasele hidratate, iar acestea sunt prima barieră împotriva germenilor. Deshidratarea poate reduce eficiența sistemului imunitar.
5. Neglijarea exercițiului fizic
Sedentarismul reduce circulația celulară și capacitatea organismului de a combate infecțiile.
6. Consumul excesiv de alcool și fumatul
Alcoolul în exces afectează producția de celule imune și crește riscul de infecții. Fumatul distruge celulele respiratorii și crește inflamația.
7. Igiena precară și expunerea la toxine
Spălatul insuficient pe mâini, obiectele murdare sau expunerea la poluare reduc eficiența imunității locale și cresc riscul infecțiilor.
