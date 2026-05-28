Legea salarizării aruncă țara în haos. Angajații din Finanțe amenință deja cu blocarea totală a activității - VIDEO

Protestele legate de noile prevederi din proiectul legii salarizării se extind la nivel național, în toate domeniile și instituțiile plătite din bugetul de stat. După cadrele medicale, angajații de la Finanțe și din alte instituții aflate în subordinea ministerului de resort amenință cu ample manifestări de protest. Mai mult, aceștia au transmis Executivului un ultimatum, stabilind ca termen-limită pentru rezolvarea problemelor data de 3 iunie.

După proteste de la mai multe direcții din țară, Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor a transmis oficial că „dacă nu sunt respectate aceste angajamente până la data de 3 iunie 2026, când vor avea loc negocierile de la Ministerul Muncii, data de 4 iunie 2026 va deveni începutul «zilelor fără finanțe» în România”.

"Furia colegilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor și solicitarea fără precedent de a organiza ample acțiuni de protest la nivel național au motive întemeiate", se anunță în comunicatul sindicatelor din Finanțe.

Potrivit acestora, veniturile vor scădea pe noua grilă cu sume între 2.000–5.000 lei, suma tranzitorie promisă are un caracter incert, se acordă până în 2031 și nu se ia în calcul la stabilirea pensiei.

Mai mult, sindicaliștii acuză actualele conduceri ale ministerelor Finanțelor și Muncii că ar încălca un proces-verbal încheiat în 2023 cu ministrul Finanțelor de la vremea respectivă, care se angaja să susțină crearea unei grile salariale separate în cadrul noii legi a salarizării.