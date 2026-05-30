Tragedie la Zilele Orașului! Un copil de doar doi ani a murit după o căzătură de pe un tobogan gonflabil

O tragedie a avut loc la Satu Mare, în timpul unui eveniment dedicat comunității locale. Un copil în vârstă de numai doi ani și-a pierdut viața după un accident petrecut într-o zonă de joacă amenajată pentru cei mici.

Băiețelul venise împreună cu părinții la manifestările organizate cu ocazia Zilelor Orașului și se afla în spațiul destinat copiilor. La un moment dat, în timp ce se juca pe un tobogan gonflabil, acesta ar fi căzut, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori.

Părinții au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Salvatorii au început manevrele de resuscitare și au încercat să îl readucă la viață, însă eforturile lor nu au avut rezultat.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul și pentru a stabili dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță.

În urma tragediei, autoritățile locale au decis suspendarea activităților din zona de agrement. Caruselele au fost oprite, iar locurile de joacă amenajate în cadrul evenimentului au fost închise până la finalizarea verificărilor.