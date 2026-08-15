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Actualitate· 1 min citire
Mii de credincioși la Prohodul Maicii Domnului. Pelerini din toată țara s-au strâns noaptea trecută la Mănăstirea Pantocrator
Publicat15 aug. 2026, 08:08
Actualizat15 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS
Mii de credincioși au participat noaptea trecută la prohodul Maicii Domnului, slujba care se face în fiecare an cu o seară înainte de Sfântă Mărie. La mănăstirea Pantocrator au venit oameni din toate colțurile țării care participă și la slujba de maslu și la dezlegări.
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