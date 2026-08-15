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Este alertă de securitate la malul Mării, de ziua Marinei după ultimele drone căzute pe litoral
Foto/Arhivă
Publicat15 aug. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Este alertă de securitate la malul Mării, de ziua Marinei după ultimele drone căzute pe litoral. Totul în condițiile în care Constanța devine, pentru o zi, capitala Forțelor Navale Române.
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