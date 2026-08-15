Dronă rusească găsită în apropiere de Primorsko, la malul Mării Negre

Publicat 15 aug. 2026, 09:17 Sursă realitatea.net

O dronă de recunoaştere a fost adusă de valuri la ţărm în apropiere de Primorsko, iar un alt obiect asociat unei drone a fost găsit pe plaja din apropierea localităţii Lozenets. Descoperirile au ridicat semne de întrebare cu privire la originea aparatului fără pilot, BIRD.BG susţinând că drona găsită lângă Primorsko este de fabricaţie rusească, relatează Novinite.

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