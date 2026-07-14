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Actualitate· 1 min citire
Argentina, în centrul unui scandal uriaș! 5 milioane de oameni au semnat o petiție împotriva campioanei mondiale
Lionel Messi
Argentina continuă parcursul către un nou titlu mondial și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial 2026, însă performanța echipei lui Lionel Scaloni este însoțită de un val de controverse în mediul online.
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