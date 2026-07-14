Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Trebuie să protejăm fermierii români în fața dăunătorilor unici și a concurenței neloiale din afara UE!”

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a depus o serie de amendamente la pachetul legislativ european privind simplificarea și consolidarea cerințelor de siguranță alimentară. Inițiativa are ca scop corectarea unor anomalii istorice din legislația europeană care dezavantajează direct România, ignoră realitățile climatice unice ale țării noastre și expun fermierii români unei concurențe profund neloiale din partea țărilor terțe.

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