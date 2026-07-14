O serie de explozii auzite la Kiev după o alertă de rachete

Sirenele de alertă aeriană au început să sune în capitală înainte ca şase explozii să fie auzite, a constatat AFP la faţa locului.
O serie de explozii a fost auzite marţi la scurt timp după miezul nopţii în capitala ucraineană, a constatat un jurnalist al AFP, după ce forţele aeriene au avertizat că mai multe rachete se apropie.
'Sistemele de apărare antiaeriană sunt în acţiune în capitală. Inamicul atacă Kievul cu rachete balistice', a indicat primarul Vitali Kliciko pe Telegram.
Incendii au izbucnit în cartierul Holosiivski, în sudul Kievului, potrivit acestei surse.
Sirenele de alertă aeriană au început să sune în capitală înainte ca şase explozii să fie auzite, a constatat AFP la faţa locului.
Acest atac survine în timp ce ţările din 'Coaliţia de voinţă', aliate ale Kievului, s-au reunit luni la Paris pentru a-şi amplifica ajutorul acordat Ucrainei şi pentru a accentua presiunea asupra Moscovei.
Cu această ocazie, nouă ţări europene au creat o coaliţie 'pur defensivă' destinată dezvoltării de 'capacităţi antibalistice' în Europa care îi lipsesc cu desăvârşire astăzi Kievului în faţa atacurilor aeriene ale Rusiei.
'Este o zi istorică pentru noi toţi', salutase preşedintele ucrainean care nu încetează să ceară mai multe mijloace de apărare aeriană în faţa rachetelor balistice şi hipersonice ruseşti care se abat zilnic asupra ţării sale.
Din iunie, Kievul este ţinta unor lovituri masive efectuate cu un număr în creştere de rachete, în special balistice, mai rapide şi mai complexe de interceptat.
În timpul unui bombardament rusesc de o amploare inedită, în noaptea de 1 spre 2 iulie au fost ucise 30 de persoane, reaminteşte AFP. AGERPRES