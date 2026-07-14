Tudorel Toader avertizează: Președintele este obligat să deblocheze criza guvernamentală, altfel riscă suspendarea

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat, într-o intervenție la REALITATEA PLUS, mecanismele constituționale prin care România poate ieși din actualul blocaj politic generat de existența unui guvern interimar. Acesta a subliniat că președintele României nu trebuie să asiste pasiv la negocierile eșuate dintre partide, ci este obligat prin Constituție să acționeze ca mediator și să determine o soluție de deblocare. În caz contrar, avertizează Toader, șeful statului se expune riscului de a fi demis pentru încălcarea gravă a Constituției.
Președintele, obligat de Curtea Constituțională să intervină în criza politică
Tudorel Toader a arătat că, din punct de vedere tehnic, organizarea și graficul alegerilor se stabilesc prin hotărâre de guvern, act pe care actualul executiv interimar îl poate adopta în mod legal, urmând ca măsurile să fie puse în aplicare sub coordonarea Autorității Electorale Permanente (AEP). Blocajul real este însă unul politic, iar președintele este singurul care are datoria constituțională de a-l rezolva.
„Nu avem voie să nu ieșim din blocaj. Președintele nu poate să aștepte partidele să negozeze și să iasă din blocaj. Președintele, având rol de mediator, este obligat să determine ieșirea din blocaj. Avem o decizie, 799 din 2011 (a Curții Constituționale), care spune că președintele ar comite fapte grave de încălcare a Constituției dacă nu-și îndeplinește o obligație constituțională, având ca consecință întreruperea activității autorităților și blocajul discutat în situația dată”, a explicat fostul ministru al Justiției.
Cum poate fi „dat jos” actualul premier interimar?
Întrebat dacă actualul prim-ministru interimar poate fi înlocuit din funcție, Tudorel Toader a precizat că acest lucru este posibil doar prin proceduri constituționale clare, întrucât statul nu poate funcționa în vid administrativ.
„Poate fi dat jos numai prin învestirea unui guvern cu puteri depline. Țara nu poate să rămână fără guvern chiar așa, cu capacitate juridică restrânsă. Deci varianta este: ori își dă demisia și se numește un alt prim-ministru interimar, ori Parlamentul desemnează, prin învestire, un guvern cu puteri depline”, a arătat Toader.
Fostul ministru a confirmat că, din punct de vedere politic, reinstalarea unui premier demis cu un mandat plin este un scenariu pe care Executivul și-l dorește: „Categoric. Cine poate mai mult, poate și mai puțin. Dacă poți reinvesti un prim-ministru cu puteri depline, rămâne cu atât mai mult prim-ministru cu un guvern interimar”.
Despre anticipate: „Nu ne trebuie o lege, ne trebuie voință politică”
În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate și argumentele din spațiul public conform cărora România ar avea nevoie de un nou cadru legislativ pentru a le organiza, Tudorel Toader a fost extrem de tranșant.
Fostul ministru a demontat discursul clasei politice, arătând că singura piedică reală în calea anticipatelor este dorința parlamentarilor de a-și păstra privilegiile.
„Nu ne trebuie o lege pentru a aranja anticipate. Ne trebuie voință. Voință, dar vedeți că nu este. Voința reală a parlamentarilor este de a rămâne cât mai mult pe scaunele pe care le ocupă. Restul sunt doar argumente”, a conchis Tudorel Toader.