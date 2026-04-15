Arestări în dosarul armelor ilegale aduse din Turcia: un nou suspect, trimis în arest preventiv

Ancheta privind introducerea ilegală în România a unor arme de foc provenite din Turcia se extinde. Procurorii au dispus arestarea preventivă a unui al doilea bărbat implicat în dosar, acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Ce au anunțat anchetatorii în acest caz?

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General, miercuri, procurorul de caz din cadrul Secției de Urmărire Penală a solicitat arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 5 București.

Bărbatul fusese reținut cu o zi înainte, iar ulterior instanța a decis plasarea acestuia în arest preventiv. Este al doilea inculpat în acest dosar, după ce un alt suspect a fost arestat în urmă cu aproximativ două luni.

Conform anchetatorilor, cei doi ar fi fost implicați în comercializarea ilegală de arme letale în județul Dâmbovița. În data de 29 octombrie 2025, aceștia ar fi vândut două arme de foc cu țeavă lungă și lisă pentru suma de 2.500 de euro. La scurt timp, pe 12 noiembrie 2025, unul dintre inculpați ar fi vândut o altă armă similară pentru 2.000 de euro, în aceeași zonă.

Investigațiile arată că armele ar fi fost introduse ilegal în țară din Turcia și ulterior depozitate în județul Dâmbovița, înainte de a fi vândute pe piața neagră.

În cadrul aceluiași dosar , pe 9 februarie 2026, polițiștii și procurorii au desfășurat 11 percheziții domiciliare, vizând o rețea suspectată de trafic ilegal de arme și muniții. Ancheta îl vizează și pe un bărbat în vârstă de 35 de ani, considerat principalul responsabil pentru aducerea armelor în România.

Surse judiciare indică faptul că armele erau de tip „ghost guns”, adică arme fără serie de identificare, greu de urmărit și preferate în activități ilegale.

Autoritățile continuă cercetările în acest caz complex, care ridică semne de alarmă cu privire la traficul ilegal de armament și riscurile asociate acestuia pentru siguranța publică.