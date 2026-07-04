Advertising
Sport· 1 min citire
Wimbledon 2026: Sorana Cîrstea părăsește competiția după un duel spectaculos cu Linda Noskova
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în turul al treilea de jucătoarea din Cehia, Linda Noskova.
Citește și
- 12:39Apariție neașteptată a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială. Românul a fost prezent la Argentina – Capul Verde
- 09:43Eroul Angliei, Harry Kane, a celebrat calificarea alături de familie. Imaginile au devenit virale
- 08:39Reacția lui Lionel Messi după calificarea dramatică a Argentinei: „Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor”
- 22:12Lewis Hamilton pleacă din pole position în cursa de sprint la Marele Premiu al Marii Britanii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News