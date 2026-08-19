Trump pregătește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un și vrea să obțină ceva ce pare tot mai greu de negociat

Donald Trump ia în calcul o nouă întâlnire directă cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, într-o încercare de a readuce în discuție unul dintre obiectivele urmărite în primul său mandat la Casa Albă. Potrivit unor oficiali ai administrației americane citați de The Wall Street Journal (WSJ), președintele Statelor Unite își dorește să stea din nou față în față cu liderul de la Phenian și să încerce să-l convingă să renunțe la programul de dezvoltare a armelor nucleare.

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