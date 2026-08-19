Trump pregătește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un și vrea să obțină ceva ce pare tot mai greu de negociat
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Donald Trump ia în calcul o nouă întâlnire directă cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, într-o încercare de a readuce în discuție unul dintre obiectivele urmărite în primul său mandat la Casa Albă. Potrivit unor oficiali ai administrației americane citați de The Wall Street Journal (WSJ), președintele Statelor Unite își dorește să stea din nou față în față cu liderul de la Phenian și să încerce să-l convingă să renunțe la programul de dezvoltare a armelor nucleare.
O eventuală întâlnire ar putea fi organizată în timpul următoarei deplasări a lui Trump în Asia. Una dintre perioadele luate în calcul este luna noiembrie, când liderii lumii sunt așteptați să participe la Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Shenzhen, în China.
Deocamdată, nu există un plan oficial pentru o asemenea întrevedere. Cu toate acestea, discuțiile purtate în privat de Trump cu privire la posibilitatea unei întâlniri cu Kim arată că președintele american ia în calcul reluarea contactului direct cu liderul nord-coreean.
Trump caută o nouă miză majoră în politica externă
Potrivit oficialilor americani, Trump a discutat despre posibilitatea de a avea o nouă întrevedere față în față cu Kim în cadrul viitoarei sale deplasări în Asia. O asemenea întâlnire ar reprezenta o reluare a strategiei adoptate de Trump în primul mandat, când președintele american a ales să discute direct cu liderul nord-coreean.
În același timp, dorința de a reveni la masa negocierilor cu Kim apare într-un moment în care administrația Trump întâmpină dificultăți în ceea ce privește obținerea unei victorii în Iran. Oficialii și analiștii citați în acest context consideră că o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean ar putea reprezenta pentru Trump o realizare importantă pe scena internațională.
Majoritatea președinților americani au evitat însă întâlnirile fără condiții prealabile cu Kim Jong Un. Liderul nord-coreean este considerat un dictator care ar deține câteva zeci de focoase nucleare, iar arsenalul Phenianului s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani.
Chiar dacă Trump consideră că o întâlnire directă ar putea crea din nou un canal de dialog cu Coreea de Nord, analiștii și unii oficiali americani nu anticipează progrese importante în privința programului nuclear.
Situația este diferită față de perioada celor trei summituri anterioare dintre Trump și Kim. De atunci, Coreea de Nord și-a extins arsenalul nuclear, care a devenit mai puternic și mai capabil să amenințe inclusiv teritoriul Statelor Unite.
Seulul susține reluarea dialogului dintre Washington și Phenian, considerând că acesta poate contribui la menținerea stabilității în regiune. În același timp, analiștii și oficialii americani avertizează că un eventual acord nefavorabil ar putea afecta ulterior relațiile Statelor Unite cu aliații regionali, printre care Coreea de Sud.
Critici privind apropierea dintre Trump și Kim
Noua apropiere dintre președintele american și liderul nord-coreean este privită cu scepticism de unii experți. Bruce Klingner, fost ofițer superior al Agenției Centrale de Informații (CIA) pentru Coreea, a criticat această strategie.
„Acest demers calmează încă un dictator despotic, bazându-se pe percepția eronată că o relație personală va duce efectiv la îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale SUA”, a declarat Bruce Klingner, fost ofițer superior al Agenției Centrale de Informații (CIA) pentru Coreea.
De la Casa Albă a venit însă un mesaj care lasă deschisă posibilitatea unei noi întâlniri. Un oficial al administrației americane a declarat că Trump și Kim se vor întâlni la momentul potrivit.
Misiunea Coreei de Nord la Națiunile Unite nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Trump a încercat deja să-l vadă pe Kim în timpul unui turneu în Asia
Nu este pentru prima dată când Trump încearcă să găsească o oportunitate pentru o nouă întâlnire cu Kim Jong Un. În timpul unui turneu în Asia desfășurat anul trecut, președintele american le-a cerut reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One să „răspândească vestea” cu privire la speranțele sale de a avea o discuție cu liderul nord-coreean.
Potrivit oficialilor americani, Phenianul și-a manifestat discret disponibilitatea de a purta discuții. Organizarea unei întâlniri s-a lovit însă de dificultăți logistice, iar timpul disponibil a fost prea scurt pentru ca toate detaliile să poată fi puse la punct.
Ulterior, Trump a explicat că o eventuală întâlnire cu Kim ar fi putut eclipsa întrevederea pe care o avea programată cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud. După discuția de 100 de minute cu Xi, Trump le-a spus jurnaliștilor că un astfel de summit ar fi fost „poate lipsit de respect”.
„M-aș întoarce, din respect pentru Kim Jong Un”, a asigurat el.
Exercițiile militare dintre SUA și Coreea de Sud au intrat în ecuație
Duminică, Trump a publicat pe rețelele sociale un ordin prin care a anunțat reducerea amplorii unui exercițiu militar comun desfășurat de Statele Unite și Coreea de Sud.
Președintele american a explicat că una dintre motivațiile deciziei a fost „relația sa foarte bună cu Kim Jong Un”.
O măsură asemănătoare fusese adoptată și în primul mandat al lui Trump. Reducerea exercițiilor militare comune avea atunci rolul de a diminua tensiunile dintre Washington și Phenian, în perioada care a precedat cele trei summituri dintre Trump și Kim, organizate pentru discuții referitoare la programul nuclear nord-coreean.
A doua zi, însă, Trump le-a oferit reporterilor o altă explicație pentru decizia privind exercițiul militar. Președintele american a spus că măsura a fost determinată și de faptul că Seulul nu a sprijinit Statele Unite în încercarea de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, care fusese blocată de Teheran.
Trump a recunoscut, de asemenea, că liderul nord-coreean a răspuns inițiativelor sale, însă nu a oferit detalii suplimentare despre această comunicare.
„A spus clar că vrea să se întâlnească din nou cu Kim”, a declarat Victor Cha, expert în Coreea de Nord la Center for Strategic and International Studies. „Aceste exerciții i-au oferit ocazia de a face ceva concret pentru a-i arăta lui Kim că este serios în privința întâlnirii”, a explicat expertul.
Coreea de Nord și-a consolidat arsenalul nuclear
În perioada administrației Biden, Statele Unite au evitat un angajament direct cu Phenianul și au pus accent pe consolidarea cooperării trilaterale cu Japonia și Coreea de Sud.
Strategia adoptată de administrația Biden i-ar fi oferit însă lui Kim Jong Un posibilitatea de a continua, în secret, dezvoltarea programului nuclear și a celui de rachete balistice al Coreei de Nord.
Estimările experților independenți specializați în controlul armamentului indică o creștere semnificativă a capacităților nucleare ale Phenianului. Potrivit acestora, Coreea de Nord ar fi dezvoltat 60 de focoase nucleare și ar avea suficient material fisionabil pentru a ajunge la un total de 90 de focoase.
Statele Unite nu recunosc oficial Coreea de Nord drept putere nucleară, chiar dacă Kim Jong Un a încercat să determine Washingtonul să accepte această realitate.
„Din punct de vedere ideologic, acest lucru este foarte important pentru Coreea de Nord”, spune Cha. „Ei au dorit întotdeauna ca SUA să renunțe la denuclearizare și să îi accepte pur și simplu ca stat cu arme nucleare”, arată expertul.
Kim ar putea veni la negocieri dintr-o poziție diferită
Posibilitatea unei noi serii de întâlniri între Trump și Kim este analizată și prin prisma schimbărilor produse în relațiile externe ale Coreei de Nord.
Analiștii sunt îngrijorați de faptul că liderul de la Phenian ar putea intra într-un eventual nou dialog cu Statele Unite de pe o poziție mai puternică decât în timpul precedentelor summituri.
În ultimii ani, Coreea de Nord și-a îmbunătățit relațiile cu China și și-a aprofundat cooperarea în domeniul rachetelor cu Iranul. În același timp, Phenianul a trimis mii de soldați pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina, ceea ce le-a oferit forțelor nord-coreene o experiență suplimentară de luptă.
Kim Jong Un a reafirmat recent apropierea tot mai mare dintre Phenian și Moscova. Liderul nord-coreean a afirmat că cele două țări au „dus mai departe istoria luptei comune pentru dreptate și prețioasele tradiții de prietenie”.
Relațiile lui Kim cu liderii altor mari puteri au continuat, de asemenea, să se dezvolte. Liderul nord-coreean s-a întâlnit cu Xi Jinping în iunie, iar președintele chinez intenționează să participe în septembrie la un summit cu Trump, programat la Washington.
Putin ar putea avea următoarea întâlnire cu Kim
În paralel, oficialii americani și cei străini se așteaptă ca Kim Jong Un să efectueze o vizită la Moscova înainte de sfârșitul acestui an, pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin.
Potrivit WSJ, cel mai probabil această deplasare ar urma să aibă loc după alegerile intermediare din noiembrie din Statele Unite.
Un eventual rezultat electoral nefavorabil pentru republicani ar putea slăbi poziția politică a lui Trump, iar momentul unei asemenea întâlniri ar putea deveni astfel relevant pentru evoluția relațiilor dintre Phenian, Moscova și Washington.
În acest context, Trump ia în calcul revenirea la dialogul direct cu Kim Jong Un, de această dată într-un moment în care Coreea de Nord dispune de un arsenal nuclear mai dezvoltat și de relații externe consolidate cu China și Rusia.
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