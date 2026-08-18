FCSB are o nouă opțiune pentru meciurile de acasă. Ce spune Mihai Stoica despre arena din Târgoviște

FCSB ar putea avea o nouă variantă pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu în perioada în care Arena Națională nu este disponibilă.
Mihai Stoica a vorbit despre posibilitatea ca echipa campioană să joace la Târgoviște, pe stadionul Eugen Popescu. Managerul general al FCSB a lăudat în mod special starea gazonului și a subliniat că arena se află la o distanță convenabilă față de București.
Oficialul roș-albaștrilor a explicat că principala condiție pentru alegerea unui stadion este calitatea suprafeței de joc. În acest context, arena din Târgoviște reprezintă o variantă atractivă pentru FCSB.
Mihai Stoica a precizat că formația bucureșteană este dispusă să evolueze pe orice stadion care oferă condiții bune de joc. În ultima perioadă, FCSB a disputat partidele de acasă pe Ghencea și pe Arcul de Triumf, însă suprafețele de joc de pe cele două arene au ridicat probleme.
Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște ar putea deveni astfel o alternativă pentru meciurile campioanei României. Arena este situată la aproximativ 80 de kilometri de București, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru echipă și suporteri.
Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, a reacționat rapid după declarațiile lui Mihai Stoica și a transmis că stadionul este pregătit să găzduiască meciuri de primă ligă.
Edilul a precizat că arena a fost omologată pentru sezonul competițional 2026-2027, iar stadionul îndeplinește criteriile necesare pentru desfășurarea partidelor din prima ligă.
În plus, gazonul stadionului beneficiază în această perioadă de lucrări de întreținere. Potrivit primarului, aceste intervenții sunt necesare pentru menținerea unei suprafețe de joc la standarde bune.
Varianta Târgoviște vine într-un moment în care FCSB trebuie să găsească soluții pentru meciurile de pe teren propriu, în condițiile în care Arena Națională nu poate fi utilizată în această perioadă.
Una dintre partidele care au generat discuții este derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat pe 5 septembrie. Inițial, meciul a fost mutat pe Cluj Arena, însă această variantă a fost contestată de suporterii dinamoviști.
În acest context, stadionul din Târgoviște poate reprezenta o soluție atât pentru derby, cât și pentru alte partide ale FCSB până la revenirea pe Arena Națională.
Decizia finală nu a fost luată, însă declarațiile lui Mihai Stoica și disponibilitatea autorităților din Târgoviște deschid o nouă variantă pentru campioana României.