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Rusia, acuzată că alimentează Iranul cu drone și muniție, în plin conflict cu Statele Unite

Drone iraniana (grafica Profimedia)

Drone iraniana (grafica Profimedia)

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat19 aug. 2026, 07:53
Sursărealitatea.net

Rusia aprovizionează Iranul cu muniție, componente pentru drone și explozivi, prin Marea Caspică, potrivit unui document european citat de NBC News. Potrivit acestuia, transpoturile au fost organizate cu nave din numeroase nave au transportat echipamente militare pentru Teheran, în contextul loviturilor americane și israeliene asupra Iranului.

Pe fondul izolării internaționale a Kremlinului, Iran continuă să furnizeze Rusiei echipamente militare și drone Shahed, a indicat o sursă occidentală pentru NBC, potrivit Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au lovit pe 25 iulie o navă iraniană care transporta încărcătură militară între Iran și Rusia în Marea Caspică, a transmis serviciul de securitate ucrainean (SBU).

Ministerul de Externe al Iranului susține că atacul a vizat un vas comercial, ucigând un marinar și rănind altul, calificând incidentul drept "un act de agresiune care poate amplifica și extinde flăcările războiului.”

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