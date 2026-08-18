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Fotbal: Victorie dramatică pentru FCSB cu FC Botoșani (3-2), în Superligă

FCSB - FC Botoșani 3-2

FCSB - FC Botoșani 3-2

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net

FCSB este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în ultimul meci din etapa a cincea.

FCSB a deschis scorul prin Joao Paulo (10), dar scorul la pauză a fost egal, 1-1, FC Botoșani egalând prin Andrei Dumiter (36), după o minge pierdută de Joyskim Dawa în fața propriului careu.

FC Botoșani a preluat conducerea după pauză, Andrei Dumiter, fost jucător la FCSB, reușind dubla (62), după o minge pierdută de Dylan Batubinsika aproape de centrul terenului.

Daniel Bîrligea (63) a egalat cu un șut din careu la colțul scurt, tot el marcând și golul victoriei, cu un șut din centrul careului (90+6), după o acțiune a lui Octavian Popescu.

De menționat că oaspeții au avut o bară pe final, la 2-2, prin Mikola Kovtaliuk (89).

FC Botoșani rămâne fără victorie după cinci etape.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 32 de ori, de 23 de ori s-au impus bucureștenii, de patru ori au câștigat botoșănenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Andrei Miron, actualul căpitan al botoșănenilor și fost jucător al FCSB, a jucat meciul său cu numărul 350 în Superligă.

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